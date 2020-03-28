Тимошенко заявила о преступном протягивании властями земельного закона

Украине нужна мобилизация всех ресурсов и облегчение долгового бремени, а не продажа земли за бесценок. Протягивание прямо сейчас "земельного закона" - это преступление, которое разрушает страну.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Для того, чтобы иметь средства для борьбы с угрозой коронавируса и экономического кризиса, государство должно немедленно начать переговоры о "каникулах" по внешним выплатам и отсрочкам долговых обязательств. Нам надо спасать страну. Но переговоры сегодня никто не ведет. Вместо этого ставится вопрос о распродаже земли", - возмутилась Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что сегодня каждое государство заботится прежде всего о собственной безопасности. А украинская власть даже в разгар эпидемии закрыла глаза на вывоз из страны медицинских грузов.

"Сейчас в мире обостряется проблема продовольственной безопасности, а они собираются пускать с молотка сельскохозяйственную землю. Продажа земли в условиях, которые сегодня сложились, приведет страну к разрухе. Вопросы, которые ослабляют страну во время кризиса и эпидемии, нужно немедленно снять. Необходимо действовать слаженно, план экономический у нас есть, и мы его передали властям. Нельзя терять времени", - подчеркнула Тимошенко.