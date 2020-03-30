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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Сложно всему миру: Зеленский призвал нардепов поддержать исторические законы, видео

понедельник, 30 марта 2020, 16:52
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В понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады президент Владимир Зеленский обратился к нардепам и попросил у них поддержать законопроекты о рынке земли и банковскую деятельность.

Президент выступал в маске. Начал свое выступление он с благодарности нардепам за то, что те пришли также в масках и уже проголосовали за новых министров финансов и здравоохранения.

Зеленский в своем обращении подчеркнул важность поддержки Международного валютного фонда в ситуации эпидемии коронавируса и необходимости поддержки экономики. Однако, по его словам, чтобы получить поддержку МВФ, необходимо выполнить два условия – принять законопроекты о рынке земли и банках (так называемый "антиколомойский" закон, направленный против возвращения "Приватбанка" бывшим собственникам).

"Я вам хочу сказать. У меня тоже много вопросов к этой ситуации... Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они очень важны для украинского народа", – заявил Зеленский.

"Мы не должны делиться на партию провластную и оппозицию. У нас не может быть никакой оппозиции во время кризиса во время коронавируса", – добавил президент.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса и в случае провала нужных законопроектов Украина лишится помощи международных партнеров, а после этого ее ждет дефолт.

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