Зеленский отправил медиков в Италию сражаться с коронавирусом: какой будет польза для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский для помощи в борьбе с коронавирусом в Италии подписал указ об отправке туда украинских медиков.

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Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Согласно документу, в эту страну отправится бригада украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, часть - Министерством внутренних дел.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", - подчеркнул Зеленский.

При этом украинская сторона обеспечит медикам оплату труда и защиту, а итальянская - проживание и питание.

"Врачи будут иметь лучшую защиту, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координируемся в этом", - отметил Зеленский.

На следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой будет определяться с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Как сообщал "Апостроф" в итальянском городке Вогера, который расположен в наиболее пострадавшей от пандемии области Ломбардия, от коронавируса лишь за неделю умерла семья из четырех человек.