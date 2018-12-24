В "Солидарности" объявили о своей победе на выборах в ОТГ

По данным подсчета результатов выборов в новосозданных объединенных общинах, которые состоялись 23 декабря 2018, убедительное большинство среди избранных председателей ОТГ - это кандидаты, выдвинутые территориальными организациями БПП "Солидарность" и кандидаты, которых поддерживала партия.

Об этом сообщает пресс-служба БПП "Солидарность".

"В общем победу получили 52 кандидата от партии "БПП "Солидарность". Среди них 30 кандидатов выдвинуты партией и самовыдвиженцы-члены партии, 22 - самовыдвиженцы, которые шли при поддержке партии. Больше всего общин кандидаты от партии возглавят в Черкасской области - 20, а также в Волынской области - 8, Львовской области - 3. В Киевской области партия получила 100-процентный результат - 4 из 4 общин возглавят кандидаты от БПП. Результаты других политических сил: ВО "Батькивщина" - 5 ОТГ, Аграрная партия - 2, "УКРОП" - 2, ВО "Свобода" - 1, "Самопомощь" 1, Народная партия - 1 ОТГ, - говорится в сообщении.

В "Солидарности" утверждают, что кандидаті о партии победили с большим отрывом.

"Кандидаты от БПП победили с большим отрывом от конкурентов. В частности, в Липянской ОТГ Черкасской области кандидат от партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность "Сергей Ищенко получил более 90 процентов голосов избирателей. Участник АТО Михаил Олефирчук, который возглавит Гуто-Боровенская ОТГ на Волыни, получил 61% голосов избирателей. Он был мобилизован в 2014 году. Проходил службу в 51-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск на территории Луганской и Донецкой областей (в том числе - под Иловайский). Награжден орденом "За заслуги" III степени. В Ковалевский ОТГ Киевской Раиса Клюковская набрала более 90 процентов голосов", - добавили в пресс-службе, отметив, что по предварительным данным подсчета 75% голосов, партия получила 370 мандатов депутатов ОТГ.

Также в БПП назвали показатели конкурентов.

"Другие партии: ВО "Батькивщина" - 322, Аграрная партия - 83, Радикальная партия - 43, "УКРОП" - 68, Народный фронт - 27 депутата - самовыдвиженцы - 191."БПП "Солидарность" имеет стабильную поддержку на всех выборах. Всего на выборах был избран 782 голова ОТГ. Председатели, избранные от БПП Солидарность, возглавили 389 общин, или 49,7%", - сообщили в партии.

"Результаты выборов в ОТГ - это и есть настоящая социология, настоящий рейтинг. Реформа децентрализации перешла свой Рубикон. Все больше украинский становятся активными сторонниками децентрализации. Все больше новых историй успеха. Все больше настоящих лидеров общин, которым доверяют люди. Если два года назад объединены общины начали ремонтировать сады, дороги, ФАПы, то теперь они открывают новые производства, создают новые рабочие места, привлекают инвестиции от международных партнеров. В общинах строят солнечные электростанции, закладывают фруктовые сады, открывают перерабатывающие цеха, пекарни, Экопарк и другие масштабные проекты", - заявил народный депутат Сергей Березенко.