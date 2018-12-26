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Социологи назвали главного фаворита второго тура выборов президента

среда, 26 декабря 2018, 18:40

Во втором туре выборов президента Украины лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко выиграет у всех своих возможных противников,ее готовы поддержать 34% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". Социологи опросили 40 тысяч респондентов во всех регионах Украины, погрешность составила лишь полпроцента

"Пока неизвестно, кто попадает во второй тур выборов вместе с Юлией Тимошенко, которая является безусловным лидером. Мы поставили 4 варианта пар: Тимошенко — Порошенко, Тимошенко — Бойко, Тимошенко — Гриценко, Тимошенко — Зеленский. И видим, что Тимошенко побеждает во всех парах. У Бойко она выигрывает в два раза", — отметил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенным методом личного интервью приняли участие 40 000 респондентов, по 1600 с каждой области Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне Украины составляет не более 0.5%.

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Раздел: ПолитикаВыборы Тема:
Теги: вибори

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