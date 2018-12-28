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Социлоги указали на рост рейтинга Порошенко

пятница, 28 декабря 2018, 12:33

Проголосовать за Петра Порошенко на выборах президента Украины готовы почти 14% - этот показатель вырос относительно предыдущих опросов.

Об этом на брифинге, посвященном итогам общенационального опроса сообщила глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"16% среди тех, кто готов идти на выборы проголосуют за Юлию Тимошенко. Далее идет Петр Порошенко, чей рейтинг за это время вырос. Я думаю, это, прежде всего, объясняется событиями Томосу ", - рассказала Бекешкина.

По ее словам, среди кандидатов на президентский пост лидирует Юлия Тимошенко среди тех, кто намерен участвовать в выборах - 16,1%. Далее идут Петр Порошенко - 13,8%, Владимир Зеленский - 8,8%, Юрий Бойко - 8,4%, Анатолий Гриценко - 6,8%, Олег Ляшко - 6,9%, Евгений Мураев - 3,1%, Александр Шевченко - 2,9%, Святослав Вакарчук - 2,6%, Андрей Садовый - 2,4%. Не определились с кандидатом среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%, еще 3,3% зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.

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