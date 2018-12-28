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Украинцы признали политиком года Порошенко - Бекешкина

пятница, 28 декабря 2018, 14:45

Согласно результатам общенационального опроса, главным событием года в Украине и в мире было признано объединение церквей, а главным политиком года считают президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, трансляцию вел "Прямой".

По ее словам, в Украине 24% граждан признали главным событием года в Украине и мире - объединение церквей.

"Это были открытые вопросы, то есть люди сами писали и события, и политика. Поэтому такие большие цифры", - отметила Бекешкина.

Главным политическим событием года признано протесты во Франции - 7%. Санкции против России, как международное событие - 4%, события в Армении - 3%.

"Политиком 2018 люди назвали, как и в прошлом году, Петра Порошенко. В прошлом году было 10%, а в этом - 16%. Далее идет Тимошенко - 12%. В прошлом году было 6%. Затем Олег Ляшко - 6%, Зеленский и Юрий бойко. Ну, и 25% граждан не назвали ни одной кандидатуры ", - рассказала Бекешкина.

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