Депутат рассказал о манипуляциях на в выборах в ОТГ: что известно

Народный депутат Украины Иван Крулько рассказал, как БПП удалось одержать победу на выборах в 78 ОТГ.

Своим видением ситуации он поделился в блоге.

Последние дни перед Новым Годом все информационное пространство было просто "красный" от аномального количества манипуляций со стороны "порохоботив", мол БПП победили на выборах в 78 ОТГ, которые состоялись 23 декабря в 13 областях. Но произошло то, о чем предупреждала Батькивщина - нужно было только дождаться информации на сайте Центральной избирательной комиссии и все стало на свои места, а фейки разоблачены. Кстати, ЦИК сформирована по представлению Президента Порошенко и большинство в ней от БПП, - написал он.

Как уточнил депутат, если посмотреть на таблицу, которую подавала БПП, то вожделенных 25,4% у них нет ни в варианте с самовыдвиженцами, ни без самовыдвиженцев.

"А тезис, что их цифры базируются на том, что самовыдвиженцы шли при их поддержке, просто смешная. С таким же успехом любая партия могла сказать, что все самовыдвиженцы - это их кандидата. Но приписками, кроме БПП, не занималась ни одна другая партия. Счет, как говорил Лобановский: «На табло". А выводы делайте сами", - говорит он.

Отдельная история касается отмененных выборов в ОТГ. Если бы не ведения военного положения и выборы в 45 ОТГ не отменили, то результат "Батькивщины" был бы значительно выше.