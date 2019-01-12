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Названы расценки рекламы на ТВ для кандидатов в президенты Украины: инфографика

суббота, 12 января 2019, 08:19

СМИ узнали стоимость политической рекламы на популярных каналах украинского телевидения.

Об этом сообщает Чесно.

"Больше всего из всех украинских телеканалов за показ политической рекламы просит ТРК "Украина" Рината Ахметова (украинский олигарх, - прим. ред.). В секунду рекламы с 18:00 до 19:00 в будни кандидат в президенты Украины должен заплатить 5658 гривен. То есть ролик продолжительностью 30 секунд будет стоить почти 170 тысяч гривен, а минутный - более 300. Дешевле всего на телеканале "Украина" агитировать в 5:00 утра. В настоящее время стоимость секунды эфира составляет 366 гривен", - пишет издание.

Что касается телеканала "112 Украина", стоимость 1 секунды политической рекламы составляет 762 грн + НДС.

Ниже расценки имеет телеканал "Интер". Так, секунда эфира с 19:00 до 20:00 будет стоить кандидату 2715 гривен. Информация о стоимости ночной рекламы на "Интере" отсутствует. Судя по доступным данным, дешевая реклама на этом канале - между 6:00 и 7:00 утра: в секунду эфира придется заплатить 370 гривен, то есть за ролик на 30 секунд - более 11 тысяч гривен.

По данным журналистов, согласно инфографике, третье место по стоимости политической рекламы занимает телеканал "СТБ".

"Больше рекламу там нужно отдать в воскресенье с 20:00 до 22:00, когда секунда рекламного времени стоит 2400 грн. А вот с первой ночи до шести утра на "СТБ" правят только 1,20 грн за секунду. Такие же расценки на ночной эфир имеет и телеканал ICTV. Прайм-тайм там будет стоить 1478 грн в секунду", - уточняет издание.

Телеканал "1+1" в секунду эфира с 20:00 до 23:00 будет 1050 грн. Самое дешевое время - с 23:00 до двух часов ночи, когда секунда стоит 320 грн.

Самыми низкими являются расценки общественного телеканала "UA: Первый". Здесь прайм-тайм обойдется кандидатам в 70 грн за секунду. Ночью такое удовольствие будет стоить еще дешевле - 12 грн за секунду, то есть 360 грн за один 30-секундный ролик.

Как сообщал "Апостроф", в Украине высказались о "глазах" России на выборах президента.

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