Юлия Тимошенко пошла в президенты: фоторепортаж

Во вторник, 22 января, съезд партии "Батькивщина" выдвинул лидера этой политсилы экс-премьера Юлию Тимошенко в президенты.

Как сообщает "Апостроф", на данном мероприятии, прошедшем в столичном Дворце спорта, присутствовала семья Тимошенко, ее однопартийцы, а также общественные деятели и представители духовенства. Всего в зале присутствовало несколько тысяч человек.

Открыл форум Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, благословивший съезд. Также присутствующие могли посмотреть видеообращение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который в своем выступлении критиковал действующую власть.

Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Батькивщина" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

В предвыборной речи Юлия Тимошенко заявила о том, что ее шаги на посту президента помогут "вернуть украинцев домой и сделать их жизнь комфортной на родине".

"Мы сделаем все, чтобы наш Новый курс был в каждом доме. Поверьте, наша партия доходит до домов, в деревню. Мы ножками все разнесем", - заявила политик.

Тимошенко также заявила, что если победит на выборах и за первые 100 дней работы не продемонстрирует результатов, подаст в отставку.

Решение о выдвижении Юлии Тимошенко было принято делегатами съезда единогласно.

В среду, 23 января, Юлия Тимошенко подаст документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.