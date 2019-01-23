Пауло Коэльо сделал интересное заявление о поддержке Тимошенко

Бразильский писатель Пауло Коэльо отрицает свою поддержку кандидата в президенты Юлии Тимошенко на выборах.

"Я никогда не записывал ни одного сообщения с поддержкой ее текущего кандидатства. Даже если она нравится мне как человек, украинская политика - не мое дело", - написал он.

Он также отметил следующий момент.

"Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма - еще какая. Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. У нее есть уникальная особенность - она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной", - сказал Коэльо на записи.

Отметим, во вторник, 22 января на съезде ВО "Батькивщина" был продемонстрирован фильм о Тимошенко. Он начинается с рассказа Пауло Коэльо о ней.

Подробнее о том, кто поддерживает Тимошенко на ближайших выборах, читайте в материале "Апострофа": Момент истины для леди Ю: кто ведет Тимошенко в президенты.