РУС. | УКР.

среда, 23 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 января

21:59
Пауло Коэльо сделал интересное заявление о поддержке Тимошенко
21:44
Дыма без огня не бывает: появилось интересное заявление о будущем Владимира Кличко
21:40
"Разумная сила" заявила, что война превращает Украину в угрозу безопасности ЕС: видео
21:39
Появились подробности о найденном в Киеве убитом мужчине
21:29
В Венесуэле тысячи людей вышли на революцию против Мадуро: подробности и фото
21:19
Парни, я в деле: нерешительного Вакарчука затроллили за поход в политику
20:57
Сумасшедшие деньги: "Барселона" провернула самый крупный трансфер зимы
20:45
Светличная озвучила планы дорожников Харьковской области на 2019 год
20:43
Знаменитого голливудского режиссера обвинили в педофилии: он все отрицает
20:12
Стало известно, где и когда пройдет следующий бой Усика
20:04
В Киеве неизвестные атаковали агитаторов "Народного фронта": опубликованы фото
19:53
В США ураган устроил ЧП с тестовой ракетой Илона Маска: опубликованы фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пауло Коэльо сделал интересное заявление о поддержке Тимошенко

среда, 23 января 2019, 21:59

Бразильский писатель Пауло Коэльо отрицает свою поддержку кандидата в президенты Юлии Тимошенко на выборах.

"Я никогда не записывал ни одного сообщения с поддержкой ее текущего кандидатства. Даже если она нравится мне как человек, украинская политика - не мое дело", - написал он.

Он также отметил следующий момент.

"Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма - еще какая. Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. У нее есть уникальная особенность - она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной", - сказал Коэльо на записи.

Отметим, во вторник, 22 января на съезде ВО "Батькивщина" был продемонстрирован фильм о Тимошенко. Он начинается с рассказа Пауло Коэльо о ней.

Подробнее о том, кто поддерживает Тимошенко на ближайших выборах, читайте в материале "Апострофа": Момент истины для леди Ю: кто ведет Тимошенко в президенты.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Свободные, но не честные: в чем опасность президентских выборов

Операция "однофамилец": зачем депутат-доброволец идет в президенты

Марш "левых" кандидатов: зачем из нафталина достали Симоненко и Мороза

Украинские выборы в России: по кому ударит жесткое решение с голосованием

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: