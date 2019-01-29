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За выход во второй тур соревнуются Тимошенко, Зеленский, Бойко и Порошенко – соцопрос

вторник, 29 января 2019, 10:34

Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Петр Порошенко возглавляют президентскую гонку за два месяца до выборов.

Согласно результатам опроса, проведенного 17-25 января Институтом анализа и прогнозирования (ИАП) совместно с Киевским пресс-клубом и рядом общественных организаций, лидер «Батькивщины» набирает 20,2% средиизбирателей, определившихся с выбором.

Трое кандидатов, идущих за ней, имеют практически одинаковые рейтинги. Так, за шоумена Владимира Зеленского готовы голосовать 12,6% избирателей, за лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко – 11,9%, за президента Петра Порошенко – 11,9%.

Следом за четверкой лидеров находятся глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко с рейтингом 10,7% и лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 6,3%. У мэра Львова Андрея Садового поддержка составляет 4,7%, у кандидата от «УКРОПа» Александра Шевченко – 4,1%. Остальные кандидаты набирают менее 3%.

Также был проведён опрос о выборах в Верховную Раду. Если бы они проходили в ближайшее воскресенье, то барьер в 5% преодолели шесть политических сил: «Батькивщина» – 20,7%, «Слуга народа»– 12,4%, «Оппозиционная платформа – За жизнь»– 11,8%, «БПП-Солидарность» – 11,7%, «Гражданская позиция» – 10,7%, Радикальнаяпартия Олега Ляшко – 8,8%.

Шансы на преодоление 5%-го барьера сохраняет «Самопомощь» – 4,4%. Остальные партии получили поддержку менее 3% избирателей.

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