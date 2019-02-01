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Бойко подписал с Аграрной радой договор о взаимной поддержке

пятница, 01 февраля 2019, 18:27

Внефракционный народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко подписал меморандум о поддержке и взаимодействии с объединением сельхозпроизводителей «Всеукраинская аграрная рада».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Мы будем защищать аграриев и вернем селу перспективу и развитие», — заявил народный депутат, кандидат в Президенты Украины Юрий Бойко при подписании меморандума о поддержке и взаимодействии с объединением сельхозпроизводителей «Всеукраинская аграрная рада».

Оппозиционный политик подчеркнул: аграрии обеспечивают 40% валютной выручки и создают 17% ВВП страны, однако защиты и поддержки от нынешней власти они не имеют.

«Большинство украинских сел – на грани выживания. Ежегодно с карты Украины исчезает до двух десятков населенных пунктов. Причина этого – отсутствие перспектив, работы, минимальной инфраструктуры в виде больниц и школ. Это недопустимо, ведь аграрная отрасль является одной из приоритетных, потому что формирует продовольственную безопасность страны», — заявил Юрий Бойко.

Также он отметил, что намерен пересмотреть механизмы государственной поддержки аграрного сектора. Государство должно поддерживать фермерские хозяйства, а не крупные агрохолдинги, приближенные к власти.

«Когда из 4 миллиардов гривен государственной помощи половина достаётся двум крупным агрохолдингам, а 100 тысяч фермерских хозяйств получают остальное — это преступный протекционизм и коррупция», — подчеркнул политик.

Одной из самых острых проблем в аграрном секторе Юрий Бойко считает рейдерство.

«Рейдеры должны привлекаться к уголовной ответственности. Это касается как организаторов рейдерских захватов, так и тех, кто является «крышей» таких действий. Мы обеспечим незыблемость права собственности землепользователей, прекратим разгул рейдеров, демонополизируем рынки сельхозпродукции. Перед нами стоит задача создания новых рабочих мест с достойной заработной платой. Мы вернем селу перспективу и развитие», — заявил Юрий Бойко.

Председатель «Всеукраинской аграрной рады» Андрей Дыкун отметил важность подписанного сегодня документа.

«Сегодня мы подписали документ, который разрабатывался аграриями всей Украины. Более полугода мы работали над важными вопросами – каким мы видим рынок земли, каким мы видим налогообложение, какой мы видим государственную поддержку. Это очень практичный готовый документ. На сегодняшний день почти под все его пункты нами разработаны проекты законов и постановлений, которые необходимо принимать, чтобы это реализовать. Мы считаем, что политики должны нас слышать и поддерживать. Я благодарен Юрию Бойко за возможность подписания данного меморандума», — отметил Андрей Дыкун.

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