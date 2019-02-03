Порошенко подал документы в ЦИК: фото

Действующий президент Петр Порошенко, который объявил, что будет баллотироваться на второй срок, подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

Напомним, выборы президента назначены на 31 марта. При этом зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты можно до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).

По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт дал оценку свежим рейтингам Порошенко, Зеленского и Тимошенко.