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Спасти Путина может только Украина: военный обозреватель заявил об отчаянии Кремля

понедельник, 04 февраля 2019, 16:18

Президент России Владимир Путин будет вмешиваться в выборы в Украине всеми доступными способами.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал координатор группы "Информационное сопротивление", главный редактор интернет-ресурса "ИС" Юрий Карин.

"Россия будет вмешиваться в выборы всеми доступными способами – от различных гибридных вариаций в их ходе, до непризнания результатов по итогам. Военное вмешательство в данном случае - самый крайний вариант, поскольку кураторы украинского направления от Путина видят позитивный итог в применении ранее опробованных методов агрессии. Это финансирование нужных Кремлю кандидатов, информационные компании в их поддержку и дискредитация неугодных. Также будут разыграны с помощью пропаганды и провокаторов религиозная и этническая карты – совершенно не зря Путин угрожал "защищать верующих", а спецслужбы РФ провоцировали конфликт в Закарпатье", - говорит он.

По мнению эксперта, итог выборов в Украине очень важен.

"Путин и вся его свора клептократов с душегубами отлично понимают, что неудачная реализация сценария по приведению к власти в Украине собственной агентуры ставит крест на нынешнем кремлевском режиме. Это продолжающиеся и нарастающие санкции, добивающие углеводородную экономику, чемодан без ручки в виде ОРДЛО и прочие ништяки. На внутреннем российском раскладе это означает оскудение кормовой базы для поголовья, что естественно не смутит влюбленных в царя крепостных, которые под воздействием духовной пищи из телевизора с удовольствием перейдут с "макарошек" на продукты собирательства. Но очень расстроит субъекты федерации, населенные джигитами, уже привыкшими к московской дани на дворцы и "гелики". Опять же, отсутствие средств для полноценной гонки вооружений в объявленной Холодной войне 2.0 даст толчок не высокотехнологическим разработкам, а станет настоящим прорывом в сфере милитарной анимации", - добавляет Карин.

Подробнее о стратегии Путина на выборах в Украине, читайте в материале "Апострофа": Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию.

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