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Известный волонтер сделал громкое заявление о подкупе полиции

пятница, 15 февраля 2019, 10:50

Волонтер и блогер Роман Синицин обвинил полицию в подготовке масштабного подкупа избирателей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Областные управления полиции по всей Украине уже месяц рассылают в разные бюджетные и коммунальные учреждения запросы с требованием предоставить данные о партийной принадлежности сотрудников", - подчеркнул Синицин.

По его словам, одним из главных персонажей в этой схеме является бывший глава СБУ в Луганской области Олег Козловский, которого уволили в 2018 году, а две недели назад назначили заместителем руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева. Как уточнил Синицын, именно Козловский отвечает за выборы.

"Именно с Козловским постоянно контактирует один (или одна) из кандидатов в президенты. Именно под Козловского при руководителях полиции каждой области ввели должность "помощника по выборам" и расставили туда разных, порой очень интересных, людей", - написал блогер.

Как утверждает волонтер, таким образом в МВД "упорно строят сетку подкупа или прямого влияния на избирателей".

Как сообщал "Апостроф", по словам политического эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игоря Петренко, президентские и парламентские выборы не только перезагрузят власть, но и во многом определят будущее страны на последующие годы.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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