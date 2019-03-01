Тимошенко призвала кандидатов в президенты объединиться для борьбы с коррупцией

Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов на пост президента Украины объединиться для того, чтобы защитить выбор граждан и совместно менять систему управления государством.

Об этом она отметила во время программы «Право на власть» на телеканале 1 + 1.

Лидер «Батькивщины» отметила, что 28 лет в Украине только тасуют лица и вытягивают президентов, как лотерейные билеты, но система остается неизменной.

Проблема наша в том, уверяет Тимошенко, что контролеров, которые должны бороться с коррупцией, назначают коррупционеры: «Они сами себя контролируют и привлекают к ответственности. Если мы не изменим систему полностью, у нас коррупция будет воспроизводиться снова и снова».

Она напомнила, что по действующей Конституции президента нельзя привлечь к ответственности иначе, чем по процедуре импичмента, но и она прописана так, чтобы высшие должностные лица оставались нетронутыми.

Глава партии отметила, что расследовать «сделки на крови» и наказать всех причастных к ним - на самом деле лишь первый шаг. Важно, чтобы гражданское общество вместе с теми политиками, которые претендуют побеждать на выборах, выстроило систему управления, где ни один чиновник не сможет избежать ответственности.

Тимошенко призвала всех демократических кандидатов к такой совместной работе.

«Мы обязаны сегодня интеллектуально объединиться и пошагово видеть пути изменения системы. Перед нацией стоит большая задача - убрать от власти коррупционеров и избирать государственных деятелей», - подытожила кандидат в президенты Украины.