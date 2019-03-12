Мы находимся в конце цикла: Аваков дерзко высказался о "хотелках" кандидатов

Правоохранительные органы на выборах президента в 2019 году не намерены подыгрывать ни одному из кандидатов.

Об этом заявил во время интервью на ICTV глава МВД Арсен Аваков, пишет Liga.

"Мы в МВД задолго до выборов собрались, хорошо поговорили между собой и приняли решение, что эти выборы мы проведем необычно. На этих выборах МВД не будет оказывать содействие ни одному из кандидатов в его агитации", - сказал он.

По словам министра, МВД не намерено "обеспечивать реализацию тех или иных "хотелок".

Он также подчеркнул, что в Украине подходит к завершению политический цикл.

"Мы находимся в конце политического цикла … Так или иначе, когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен", - подчеркнул министр, говоря о своей судьбе в Кабмине.

Как сообщал "Апостроф", ранее Аваков заявил о громкой "подставе" против него.