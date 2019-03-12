РУС. | УКР.

вторник, 12 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 марта

23:08
Мы находимся в конце цикла: Аваков дерзко высказался о "хотелках" кандидатов
23:05
В НАБУ отреагировали на новый скандал вокруг разворовывания армии
22:27
В Украине подготовили иск в Гаагу за войну на Донбассе: что известно
22:23
Как прежде - не будет: эксперт заявил, что выборы испытывают Украину на прочность
21:58
В Британии вновь отказались от плана ЕС по Brexit: что дальше
21:55
Где смотреть онлайн мужскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
21:34
ПриватБанк предупредил украинцев об опасной афере в сети
21:25
Политолог высказался о чудовищной стороне выборов в Украине
21:06
Манчестер Сити - Шальке: стартовые составы
21:05
Бродила по улицам: звезда "Игры престолов" рассказала о своей реакции на финал сериала
21:00
Ювентус - Атлетико: стартовые составы
20:59
Кому нужны СТО: в сети показали огненный ремонт маршрутки в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мы находимся в конце цикла: Аваков дерзко высказался о "хотелках" кандидатов

вторник, 12 марта 2019, 23:08

Правоохранительные органы на выборах президента в 2019 году не намерены подыгрывать ни одному из кандидатов.

Об этом заявил во время интервью на ICTV глава МВД Арсен Аваков, пишет Liga.

"Мы в МВД задолго до выборов собрались, хорошо поговорили между собой и приняли решение, что эти выборы мы проведем необычно. На этих выборах МВД не будет оказывать содействие ни одному из кандидатов в его агитации", - сказал он.

По словам министра, МВД не намерено "обеспечивать реализацию тех или иных "хотелок".

Он также подчеркнул, что в Украине подходит к завершению политический цикл.

"Мы находимся в конце политического цикла … Так или иначе, когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен", - подчеркнул министр, говоря о своей судьбе в Кабмине.

Как сообщал "Апостроф", ранее Аваков заявил о громкой "подставе" против него.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы - Дмитрий Разумков

У ребят из "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами - Андрей Билецкий

На выборах в Украине можно незаметно купить даже миллион голосов - гендиректор КИУ

Технология Путина и другие сюрпризы: как будут побеждать фавориты президентской гонки

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: