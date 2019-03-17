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Тимошенко анонсировала массовые посадки коррупционеров в случае победы на выборах

воскресенье, 17 марта 2019, 13:37

Все коррупционеры, которые сейчас находятся у власти, будут отвечать за свои действия перед законом.

Об этом во время митинга в Чугуеве на Харьковщине заявила Юлия Тимошенко.

Она напомнила об обнародованном недавно журналистском расследовании, которое разоблачило коррупцию на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам.

"Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности", - подчеркнула лидер "Батькивщины", анонсируя свои первоочередные шаги после победы на президентских выборах.

Также она заявила, что ответственные за "тарифную вакханалию" будут вынуждены отвечать за свои действия.

Она отметила, что после прихода к власти положит конец коррупционной жизни олигархической системы.

"Мы с ними договариваться не будем, ведь каждый, кто с ними договорится, закрывает будущее для Украины. Мы знаем, как все поставить на место", - убеждена Тимошенко.

Она также сообщила, что намерена вывести контрольные органы из-под влияния президента, чтобы прекратить коррупцию и олигархию в стране. Сделать это, по словам политика, позволит Новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме.

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