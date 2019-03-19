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Террор против Порошенко: активист рассказал о работе команды, несмотря на сложности

вторник, 19 марта 2019, 17:56

Против представителей инициативы "Команда Порошенко" развернули настоящий террор, но несмотря на это они продолжают работать.

Об этом сообщает активист и депутат Киевского городского совета Андрей Андреев на своей странице в Facebook.

"В последние дни против нашей "Команда Порошенко" в столице, а также против всех киевлян начался настоящий террор. Нас пытаются запугать угрозами, провокациями, массовыми беспорядками радикалов, на днях начались дерзкие поджоги в центре столицы. Против нас и наших близких осуществляются медийные атаки, нас поливают грязью на центральных телеканалах. Их цель – запугать нашу команду и всех киевлян", – констатировал Андреев.

Активист выразил уверенность, что если сторонников действующего президента начали запугивать, значит они все делают правильно.

"Однако у них ничего не получится! Провокации и угрозы делают нас еще сильнее. Ведь если нас запугивают – мы на правильном пути. Поэтому сообщаю, что со вчерашнего дня я нахожусь в официальном отпуске, чтобы вместе с "Командой Порошенко" бороться в Киеве!" – заявил он.

Также Андреев пригласил киевлян по всем вопросам обращаться в депутатские приемные.

"Несмотря на все угрозы и запугивания мы продолжаем работать. Наши приемные открыты для каждого киевлянина. Уверен, что вместе мы победим! Как в столице, так и по всей стране!" - заключил депутат.

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