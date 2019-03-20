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На выборы в Украину пытались прорваться 24 россиянина

среда, 20 марта 2019, 23:15

Центральная избирательная комиссия отказала ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на выборах президента в Украине.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ЦИК.

"Комиссия отказала указанной организации (Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ - прим. ред.) в регистрации официальными наблюдателями на очередных выборах президента Украины 24 лицам, являющимся гражданами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ЦИК рассказали, что к ним поступило обращение БДИПЧ ОБСЕ в Европе вместе с другими документами о регистрации официальных наблюдателей на президентских выборах.

"Как усматривалось из представленных анкет, ксерокопий паспортов лиц, которых предложено зарегистрировать официальными наблюдателями от указанной организации, 24 человека из предложенных 684 являются гражданами Российской Федерации, в соответствии с требованиями закона не могут быть официальными наблюдателями", - подчеркнули в ЦИК.

Соответственно, ЦИК зарегистрировала 660 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.

В Центризбиркоме отметили, что согласно соответствующим нормам закона Украины "О выборах Президента Украины", официальным наблюдателем, в частности от международных организаций, не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Напомним, подробнее о запрете для россиян участвовать в наблюдении за выборами в Украине читайте в материале "Апострофа": Война без войны: зачем Украина запрещает российских наблюдателей.

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