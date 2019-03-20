РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 марта

21:37
Известных социологов обвинили в манипуляции данными по выборам президента
21:26
Любимчик Путина выдал в сети пост ненависти о России
21:20
Он не захочет: чемпион мира оценил возможность боя с Владимиром Кличко
21:05
В шубе от Louis Vuitton и смелой юбке: Тина Кароль похвасталась безупречным чувством стиля
20:57
Боевики устроили украинским военным тяжелый бой: трое раненых
20:55
Тимошенко рассказала об основных пунктах своей социальной доктрины
20:37
Под Ровно поймали организатора массовых фальсификаций на выборах: фото
20:17
В сети подняли на смех скрытую гениальность главаря боевиков ДНР: видео
20:14
В Испании заявили о готовности клонировать одного из лучших футболистов мира
19:50
ЕС поставил Британии жесткий ультиматум по Brexit
19:50
Гороскоп на завтра: скандалы у Львов и неудачи у Овнов
19:29
Купили две игры: в России усомнились в честности своей сборной на ЧМ-2018
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко рассказала об основных пунктах своей социальной доктрины

среда, 20 марта 2019, 20:55

Новый президент должен обеспечить внедрение страховой медицины, персонифицированную пенсионную систему и комплексную программу поддержки молодежи.

Об этом заявила кандидат в президенты Юлия Тимошенко на многолюдном митинге в Броварах.

"Сегодня в результате так называемой пенсионной реформы половина пенсионеров страны получили пенсии, ниже чем 2 тыс. грн. Но власть забыла, что в Украине действует закон, пенсия не может быть ниже чем минимальный прожиточный минимум, что составляет 4425 грн, и эта сумма утверждена бюджетом. И то, что они сегодня половине пенсионеров платят ниже 2 тыс. грн, это означает не только нарушение закона, а это значит, что они половину пенсионеров поставили на грани жизни", - отметила она.

Воплощая новую социальную доктрину, Юлия Тимошенко намерена ввести европейскую модель пенсионной реформы. Соответствующий законопроект уже ждет рассмотрения в парламенте.

"Это означает, что после принятия этого закона в течение полугода для каждого человека в Украине будет открыто частный пенсионный счет в государственном банке. И каждый человек будет иметь на своем счету те финансовые ресурсы, которые она заработала на протяжении всей жизни. И мы знаем, как проиндексировать и как наполнить эти счета реальными средствами", - объяснила политик.

Юлия Тимошенко также настаивает на необходимости введения страховой медицины, ведь предложенная нынешней властью так называемая медицинская реформа является откровенным издевательством: "99% людей не способны будут заплатить за услуги профессиональных врачей, а врачи останутся без заработных плат, без права на существование, и они поедут жить и работать в другие страны".

Для работающих людей, как предлагает лидер "Батькивщины", медицинскую страховку с одновременным снижением налогов оплатят работодатели, а для пенсионеров, детей, безработных и нетрудоспособных лиц - страховку в полном объеме заплатит государство. Также медицинская страховка предусматривать бесплатное предоставление людям тех медикаментов, которые будут выписаны врачом, добавила Юлия Тимошенко.

В Новом курсе Юлии Тимошенко также есть специальный пакет для молодежи: гарантированное первое рабочее место, достойные зарплаты, доступные бизнес-кредиты и ипотека, качественная бесплатное образование, помощь при рождении ребенка.

"Я хочу передать вам часть своей веры в то, что у нас все будет хорошо. У нас есть ресурсы, интеллект возможности. Нам важно правильно организовать свою жизнь. Мы закончим эпоху разрухи и стагнации и начнем вместе эпоху развития Украины. Я в это верю!", - обратилась к людям Юлия Тимошенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бутерброды в Instagram и штурм YouTube: как кандидаты в президенты завоевывают молодежь

"Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы - Дмитрий Разумков

У ребят из "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами - Андрей Билецкий

На выборах в Украине можно незаметно купить даже миллион голосов - гендиректор КИУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: