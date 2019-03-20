Тимошенко рассказала об основных пунктах своей социальной доктрины

Новый президент должен обеспечить внедрение страховой медицины, персонифицированную пенсионную систему и комплексную программу поддержки молодежи.

Об этом заявила кандидат в президенты Юлия Тимошенко на многолюдном митинге в Броварах.

"Сегодня в результате так называемой пенсионной реформы половина пенсионеров страны получили пенсии, ниже чем 2 тыс. грн. Но власть забыла, что в Украине действует закон, пенсия не может быть ниже чем минимальный прожиточный минимум, что составляет 4425 грн, и эта сумма утверждена бюджетом. И то, что они сегодня половине пенсионеров платят ниже 2 тыс. грн, это означает не только нарушение закона, а это значит, что они половину пенсионеров поставили на грани жизни", - отметила она.

Воплощая новую социальную доктрину, Юлия Тимошенко намерена ввести европейскую модель пенсионной реформы. Соответствующий законопроект уже ждет рассмотрения в парламенте.

"Это означает, что после принятия этого закона в течение полугода для каждого человека в Украине будет открыто частный пенсионный счет в государственном банке. И каждый человек будет иметь на своем счету те финансовые ресурсы, которые она заработала на протяжении всей жизни. И мы знаем, как проиндексировать и как наполнить эти счета реальными средствами", - объяснила политик.

Юлия Тимошенко также настаивает на необходимости введения страховой медицины, ведь предложенная нынешней властью так называемая медицинская реформа является откровенным издевательством: "99% людей не способны будут заплатить за услуги профессиональных врачей, а врачи останутся без заработных плат, без права на существование, и они поедут жить и работать в другие страны".

Для работающих людей, как предлагает лидер "Батькивщины", медицинскую страховку с одновременным снижением налогов оплатят работодатели, а для пенсионеров, детей, безработных и нетрудоспособных лиц - страховку в полном объеме заплатит государство. Также медицинская страховка предусматривать бесплатное предоставление людям тех медикаментов, которые будут выписаны врачом, добавила Юлия Тимошенко.

В Новом курсе Юлии Тимошенко также есть специальный пакет для молодежи: гарантированное первое рабочее место, достойные зарплаты, доступные бизнес-кредиты и ипотека, качественная бесплатное образование, помощь при рождении ребенка.

"Я хочу передать вам часть своей веры в то, что у нас все будет хорошо. У нас есть ресурсы, интеллект возможности. Нам важно правильно организовать свою жизнь. Мы закончим эпоху разрухи и стагнации и начнем вместе эпоху развития Украины. Я в это верю!", - обратилась к людям Юлия Тимошенко.