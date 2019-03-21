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Эксперт объяснила, как экономический план Порошенко сделает украинцев богаче

четверг, 21 марта 2019, 18:58

План президента Петра Порошенко предполагает развитие экономики для увеличения финансовых возможностей украинцев.

Об этом заявила политический эксперт Светлана Кушнир в социальной сети Facebook.

"По поводу индексации пенсий. Я по этому вопросу постоянно встречаю манипуляции и непонимание элементарных экономических основ. Рассказываю на пальцах: чем выше доходы населения, тем выше выплаты пенсионерам. И когда некоторые политики рассказывают, что они поднимут пенсии и зарплаты одним своим "святым ликом" – они несут полную ерунду", – считает Кушнир.

Она напомнила, что деньги не берутся из ниоткуда – их нужно заработать.

"Сейчас украинская экономика постепенно выбирается из кризиса. Соответственно, растут и доходы населения, и в государстве появляется ресурс для повышения социальных выплат. Сейчас этого ресурса достаточно, чтобы провести индексацию пенсии. Давайте пройдемся по цифрам. По данным Кабмина, в марте пенсии выросли в среднем на 500 грн. В некоторых случаях – до тысячи. Плюс к этому, пенсионеры, у которых большой трудовой стаж, но пенсия ниже 1700 гривен, получат дополнительные единовременные выплаты в суммарном размере 2410 грн", – отметила эксперт.

Кушнир также назвала повышение выплат – первыми шагами по борьбе с бедностью.

"Понятное дело, что цифры эти не космические. Об этом говорят и высшие государственные деятели. Например, президент Петр Порошенко на последнем своем митинге в Киеве озвучил этот же тезис: пенсии увеличились, но этого недостаточно. Естественно, вся 30-тысячная толпа, которая присутствовала на встрече, эту мысль поддержала. Это, безусловно, очень популярная идея в народе, но я хочу обратить внимание на другое: сейчас важно сохранить и приумножить тот рост, который наметился в украинской экономике. Для этого нужно избегать любых потрясений и резкой смены курса, которым движется страна. Дать ей спокойно работать и расти", – заявила политический эксперт.

Также, по ее словам, президент Порошенко назвал своей целью на ближайшее будущее борьбу с бедностью.

"Президент на той же встрече сказал, что, согласно его плану, в результате развития экономики каждый украинец должен "почувствовать на своем кармане" рост личных финансовых возможностей, своего благосостояния. Думаю, именно в этом и должен быть смысл экономического развития любого социально-ориентированного успешного современного государства", – подытожила Кушнир.

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