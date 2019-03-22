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Политэксперт рассказал, почему олигархи не хотят пускать Порошенко на второй срок

пятница, 22 марта 2019, 17:02

Политический эксперт Алексей Голобуцкий считает, что украинские олигархи объединили свои усилия, чтобы не пустить действующего президента Петра Порошенко на второй срок, так как он перекрыл им схемы незаконного обогащения.

Об этом Голобуцкий сообщил на своей странице в Facebook. К такому выводу он пришел, проанализировав публикацию "Олігархів багато – президент один", которая была опубликована на "Украинской правде".

"На УП вышел странный материал – по сути, тяжелые стенания и искренние возмущения олигархов о том, как Порошенко "поотключал им потоки" и вообще всячески обижает. Поэтому они сделают все, чтобы он не был избран вновь. А по форме – уже довольно привычные обвинения Порошенко – то, что мы ежедневно видим, слышим и читаем на баннерах, по ТВ и в интернете. Хотя и необычных жалоб от олигархов хватает", – написал эксперт.

В своей публикации он привел цитаты из статьи, в которых описывается, каким образом Порошенко мешает олигархам.

"У Коломойского забрали "Приват". "Азоту" Фирташа и его газораспределительным сетям перекрыли кислород. Новинский ходит под делами в ГПУ. У Пинчука постоянно убытки". Какая-то парадоксальная и очень перпендикулярная логика убеждения читателей: вы требовали 5 лет назад, чтобы Порошенко прижал олигархов – он прижал. Поэтому сейчас олигархи объединили усилия и пытаются сделать все, чтобы он не выиграл выборы, – и именно поэтому остальным избирателям тоже нельзя голосовать за действующего президента", – отметил Голобуцкий.

Кроме того, подчеркнул политолог, в статье приводится эпизод общения Левочкина с Коломойским, после которого в средствах массовой информации, принадлежащих первому, начали активно поддерживать кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Хотя момент относительно начала активного положительного упоминания Зеленского в медиа Левочкина после общения с ним Коломойского – да, это действительно интересно. Короче, какие-то совершенно странные аргументы начали подтягивать за 10 дней до выборов", – подытожил Алексей Голобуцкий.

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