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Тимошенко рассказала, как намерена вернуть доверие украинцев к власти

пятница, 22 марта 2019, 09:25

Доверие народа к власти нужно возвращать не лозунгами на бигбордах, а своей работой и реализацией четкого плана действий по выводу страны из кризиса.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявила Юлия Тимошенко.

Она привела данные аналитико-консультационной компании Gallup, согласно которым, сейчас доверие к власти в Украине составляет лишь 9%. Поэтому, по ее мнению, выборы президента станут шансом изменить государство.

Она отметила, что ее программа Новый курс предусматривает все необходимые шаги, которые предстоит сделать сразу после выборов.

"Мы, украинцы, имея такие ресурсы, интеллект, можем показать реальное возрождение", - сказала Тимошенко.

Также политик отметила, что "на этих выборах конкурируют не содержания, идеи или стратегии, а лозунги, которые несовместимы с взятием ответственности за страну, которая в войне, в экономической разрухе, социальном упадке".

Именно поэтому Тимошенко предлагает всем кандидатам взять письменное обязательство перед людьми. Однако, пока к таким действиям прибегла только сама Тимошенко.

"В нем четко сказано, какая будет молодежная политика, как вдвое снизить цены на газ, что мы делаем с налоговой системой, админресурсом, как поднимаем экономику. Между президентскими и парламентскими выборами - всего полгода. Если эта программа не будет выполнена, это будет политическая ответственность", - подчеркнула глава партии.

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