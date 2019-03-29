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Стрельба и веселье: в Украине предупредили, чего ожидать в день выборов президента

пятница, 29 марта 2019, 10:05

День выборов в Украине будет "веселым" от начала и до конца. Испортить его могут провокации и скандалы во время подсчета голосов.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразил соучредитель Украинского института будущего, шеф-редактор аналитического портала "Хвиля" Юрий Романенко.

"Будет весело. Споры за лучшего кандидата в очередях, насыщенная работа внутри штабов, кого подтащить за 1000 гривен, кого притащить за руку, кого подставить. К восьми вечера, когда избирательные участки будут закрываться, все с нетерпением будут ждать результатов экзитполов, каждый будет ждать свой, чтобы сказать, что это самый справедливый и честный результат. И самое интересное начнется, когда будут считать голоса, потом ставить мокрые печати. Но главное, чтобы эти бумажки с мокрыми печатями по дороге куда-то не исчезли. А потом будут скандалы, выяснение отношений, но дай бог, чтобы не началась стрельба", - сказал он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": До выборов еще будет много сюрпризов, а во втором туре начнется очень жесткая игра - известный журналист.

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