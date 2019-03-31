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Наблюдатель с Калашниковым: сети повеселила карикатура с Путиным про выборы в Украине

воскресенье, 31 марта 2019, 11:51

Российский художник Алеша Ступин опубликовал новую карикатуру, посвященную выборам президента в Украине и главе России Владимиру Путину.

Рисунок размещен на Facebook странице Ступина.

Карикатура изображает Путина, который смотрит в подзорную трубу в направлении Украины. Его отгораживает забор с колючей проволокой, к которому прислонен автомат Калашникова.

"Че там выборы?", – подписана карикатура.

Комментаторы с одобрением отнеслись к рисунку.

"Каблуки и табуреточка на месте. Это главное в атрибутике", "Классно виден броник. И гной в ушах", "Это хороший рисунок. Спасибо, Алёша", – пишут пользователи.

Некоторые, впрочем, отмечают, что "нам уже тут не смешно".

Напомним, подробнее о планах Путина на выборы в Украине читайте в материале: У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине.

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