Наблюдатель с Калашниковым: сети повеселила карикатура с Путиным про выборы в Украине

Российский художник Алеша Ступин опубликовал новую карикатуру, посвященную выборам президента в Украине и главе России Владимиру Путину.

Рисунок размещен на Facebook странице Ступина.

Карикатура изображает Путина, который смотрит в подзорную трубу в направлении Украины. Его отгораживает забор с колючей проволокой, к которому прислонен автомат Калашникова.

"Че там выборы?", – подписана карикатура.

Комментаторы с одобрением отнеслись к рисунку.

"Каблуки и табуреточка на месте. Это главное в атрибутике", "Классно виден броник. И гной в ушах", "Это хороший рисунок. Спасибо, Алёша", – пишут пользователи.

Некоторые, впрочем, отмечают, что "нам уже тут не смешно".

Напомним, подробнее о планах Путина на выборы в Украине читайте в материале: У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине.