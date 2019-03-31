У Тимошенко рассказали о фактах нарушение на выборах президента

В штабе кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко рассказали об отдельных нарушениях во время голосования на выборах президента Украины.

Детали объявил на брифинге заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря.

По его словам, по состоянию на 19 часов команда Тимошенко продолжает фиксировать нарушения, в частности подписание членами УИК пустых протоколов о подсчете голосов избирателей заранее. Такие случаи выявлены в Донецкой области (округ 50, участок № 140769), в Киевской области (округ 97, участок № 320027) и Львовской (не менее 8 участковых избирательных комиссий).

Факт подкупа избирателей зафиксирован в Волынской области (округ №22). Как отметил представитель "Батькивщины", некие люди, встречающие избирателей после голосования, направляют их к определенной квартире и там происходит передача денег.

Кроме того, нарушения процедуры голосования происходили в Донецкой области (округ 49 и 52). По словам Немыри, группа неизвестных лиц спортивного телосложения ворвались на участок и бросили в каждую ящик по пачке бюллетеней.

Также он рассказал о трюках с исчезающими чернилами, попытками организовать карусели, выдачу одной справки врача на 60 заявлений избирателей, изъявивших желание голосовать "на дому" (Ивано-Франковская область, Кольский район).

Имеются и довольно странные случаи по порядку ведения реестра на Софиевской Борщаговке в Киеве.

"Вул.Братська, 9 - это адрес 8-этажного дома, граждане которого не смогли проголосовать. Оказалось, дом не находится в реестре избирателей. А это где-то 80-90 семей", - отметил Немыря.

Также он заявил, что на избирательных округах руководители дипломатических и консульских учреждений пытаются влиять на деятельность избирательных комиссий.

Как отметил Немыря, представители "Батькивщины" находятся в постоянном контакте с многочисленными международными миссиями наблюдателей под эгидой ОБСЕ с участием ПА НАТО, Европарламента, Совета Европы, совместная миссия IDI, IRI и многие другие.

По информации этих наблюдательных миссий, "Батькивщина" с точки зрения фактажа и регистраций фактов нарушения проявляет себя лучше всего.

"Это очень важная часть избирательного процесса." Батькивщина "показывает пример профессионального сотрудничества с международными избирательными наблюдателями и миссиями", - подытожил он.