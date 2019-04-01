Битва за державу: появилась меткая карикатура на выборы в Украине

Художник Андрей Петренко подготовил актуальный рисунок-карикатуру по мотивам прошедшего в Украине первого тура президентских выборов.

Работа была опубликована в Twitter-аккаунте художника.

На ней изображен скипетр-держава, который из рук мужчины в пиджаке с эмблемой Roshen перехватывает рука шута в сине-зеленом одеянии. Немного ниже изображена рука женщины в красном, которая готова подхватить скипетр.

Таким образом, Андрей Петренко отразил политическую борьбу за президентство между действующим гарантом Петром Порошенко, шоуменом Владимиром Зеленским и главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

"Останется должен только один ....", - подписал он свою работу.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля в 4 часа утра ЦИК опубликовал первые результаты подсчета голосов. Согласно им Владимир Зеленский набрал 29,97% голосов, 16,5% - Петр Порошенко, 13,3% - Юлия Тимошенко.