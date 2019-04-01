Где больше всего поддерживают Порошенко и Зеленского: онлайн данные ЦИК

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский набрал самый высокий процент голосов в южных областях Украины, а также в Днепропетровской области, в свою очередь нынешний президент Петр Порошенко смог победить его в некоторых западных регионах.

Об этом свидетельствуют данные ЦВК по состоянию на 11:00.

В частности, Владимир Зеленский набрал 45.21% в Днепропетровской области. Петр Порошенко там же получил всего лишь 8.10%. Также серьезный успех Зеленскому принесли Одесская и Николаевская области – 41.91% и 41.31% голосов соответственно. Порошенко в этих же областях смог получить 9.03% и 9.32%.

Нынешний президент, в свою очередь, одержал крупную победу во Львовской области – 36.60%. У Зеленского там лишь 11.85%, самый низкий показатель для него по всей Украине. Также Порошенко смог побить результат главного оппонента в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Во всех остальных областях Зеленский побеждает с различным отрывом.

Данные результаты были получены после обработки 64.70% протоколов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по данным экзит-полов, Зеленский выиграл выборы с результатом 30,6%, а Порошенко вышел во второй тур с результатом 17,8%. Официальные результаты будут обнародованы 10 апреля.