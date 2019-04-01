Как Украина голосовала за Зеленского, Порошенко и Тимошенко: карта

Появилась статистика того, как украинцы голосовали за трех лидеров президентской гонки в Украине по регионам.
Об этом свидетельствуют результаты Национального эксзит-пола.
Так, больше всего голосов за Владимира Зеленского по состоянию на 18:00 отдали жители на юге и востоке страны – 42% и 30,7% соответственно.
Что касается Петра Порошенко, то его электорат проживает на западе и в центре – 26% и 19,5% соответственно.
А Юлию Тимошенко, которая сейчас находится на третьем месте, после Порошенко, поддерживают также на западе и в центре 17,8% и 17,5% соответственно.
Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован интересный прогноз по результатам выборов в Украине.
Также появились первые официальные результаты выборов в Украине.