Яценюк призвал кандидатов в президенты не допустить политической войны

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал кандидатов в президенты на выборах не допустить "политической войны" в условиях борьбы за голоса избирателей.

Об этом он сообщил в эфире программы "Головна тема. Вибір" на телеканале "Україна".

"Страна воюет на внешнем фронте против российской агрессии. Политическая борьба - это нормально. Но не следует допускать политической войны", - заявил политик.

Лидер парламентской партии обратил внимание на важность признания демократического выбора украинцев, а также на возможное обострение политической борьбы ко второму туру.

"(Необходимо) готовиться к тому, что необходимо будет пожать руку победителю президентских выборов… Ни у кого из кандидатов нет 50%. И за три недели необходимо сделать максимум, чтоб избиратели, которые не голосовали, пришли и отдали голос именно за того кандидата… Еще никто выборы не выиграл. За три недели мы много интересных верей услышим", - добавил Яценюк.

Он обратил внимание на важность того, чтоб кандидаты соблюдали этику, и не переходили "красных линий" по отношению к политическим оппонентам.

"Если ты считаешь, что перешел красную линию по отношению к оппоненту, - то к тебе две красных линии перейдут. Надо держаться в правилах. Правилах достойной борьбы".

31 марта в 23:00 были опубликованы результаты второго национального экзит-пола по выборам президента Украины. Так, согласно его данным, во второй тур все еще выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.



