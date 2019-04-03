Кто будет разыгрывать "джокера": эксперт прокомментировала результаты выборов

Результаты первого тура президентских выборов в Украине показывают усталость населения от политических процессов и "старых лиц" в руководстве государством.

Об этом сообщила эксперт Лариса Литвинова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что большое количество голосов у нового для страны политика – Владимира Зеленского, поясняется неприятием старого политического порядка в стране и модели общения политиков с избирателями. Действующие политики, по ее мнению, не уловили запрос общества на более мягкую и понятную модель коммуникации, и это именно то, что может предоставить шоумен Зеленский.

"У людей логично возникает желание убежать от этого состояния, съесть сладкую конфетку. Я не согласна, что это было протестное голосование, люди голосовали так, как им хотелось, за то, чего им хотелось. Старые лица этого дать не могут, отсюда и эмоциональное неприятие старых образов. И здесь избирателям удачно подложили виртуально сконструированный образ, но вопрос, кто будет разыгрывать "карту джокера"? И еще одна психологическая особенность этих выборов: коммуникация запугивания или принуждения не работает. Коммуникация должна быть как с детьми с позиции взрослых, а не разъяренных родителей", - сказала она.