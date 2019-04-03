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Озвучена главная дилемма Порошенко перед вторым туром выборов
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Озвучена главная дилемма Порошенко перед вторым туром выборов

среда, 03 апреля 2019, 08:51

Для президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов главная дилемма состоит в том, чтобы найти 2,5 миллиона голосов, которые позволят ему догнать шоумена Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В частности, Порошенко нужно мобилизовать вокруг себя электорат тех кандидатов, которые выпали из борьбы.

"Скорее всего, Порошенко подберет электорат Кошулинского и частично Гриценко. Что касается других, более или менее серьезных кандидатов, вряд ли будут глобальные переходы голосов", - считает политолог Петр Олещук.

При этом он отмечает, что особых возможностей электорального расширения у Порошенко вовсе нет.

Возможным вариантом для действующего главы государства является электорат непопавшей во второй тур Юлии Тимошенко и те избиратели, которые в первом туре принципиально были против Порошенко, но во втором могут также принципиально проголосовать против Зеленского.

Однако, как отметил политтехнолог Дмитрий Раимов, разрыв между лидерами в первом туре ставит перед Порошенко почти невыполнимую задачу.

"Разрыв между президентом и Зеленским составляет порядка 2,5 миллионов голосов. И для того, чтобы поменять процентное соотношение, Петр Алексеевич, конечно, может делать все что угодно. Но где он возьмет 2,5 миллиона голосов?" – спрашивает Раимов.

Подробности читайте в материале "Апострофа": От войны к холодильнику или форс-мажор: как Порошенко выиграть выборы.

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