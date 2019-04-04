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Кто станет президентом и "откусит" чужие голоса: интересная инфографика по Порошенко и Зеленскому

четверг, 04 апреля 2019, 11:20

Стало известно, как распределяться голоса кандидатов на президентские выборы в Украине в первом туре между главными конкурентами второго тура – Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Соответствующую инфографику опубликовала Украинская правда.

Так, согласно данным в инфографике от своих оппонентов после первого тура к своему результату Зеленский сможет добавить еще около 17,4% голосов, а Порошенко - около 5,7%.

В итоге, суммарно разрыв между кандидатами может увеличиться еще на почти 12%. В тоже время, не стоит забывать о том электорате кандидатов в президенты первого тура, который не голосовал ни за Порошенко, ни за Зеленского. Не исключено, что они могут и вовсе не прийти на голосование второго тура или до сих пор не определились с выбором.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились результаты первого тура выборов президента Украины в итоговой инфографике.

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