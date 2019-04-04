В Украине выпустили игрушечных джедаев Зеленского и Порошенко: опубликовано фото

Украинцев рассмешили игрушечные фигуры, которые внешне очень напоминают кандидатов на пост президента Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Соответствующее фото опубликовано на странице "Теплые игрушки" в Facebook.

"На дворе стоял душистый апрель. Он дарил легкие ароматы нарциссов, молодых тюльпанов, грациозной сирени. Цветущие деревья наполняли сердце весной, но вдруг в ноздри пробился резкий запах пота. Соловей, который мирно сидел на калине, завидев на горизонте огромные вихри вишневого и зеленого цветов. Не на жизнь, а за корону боролись два джедаи Капитан POROH vs Солдат ZERO", - говорится в подписи к снимкам необычных игрушек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото игрушечных топ-политиков и простых украинцев.