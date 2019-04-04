Зеленскому и Порошенко предложили стадион для дебатов в самом сердце Украины

В городе Кропивницкий отреагировали на заявление НСК Олимпийский об отсутствии заявки на дебаты перед вторым туром президентских выборов и предложили кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому воспользоваться местным стадионом Зирка.

Об этом сообщил директор областного контактного центра города Кропивницкий Андрей Лаврусь у себя в Facebook.

«Если на Олимпийском низзя, то есть другое место для собрания! По моему мнению, стадион Зирка, в самом сердце Украины в Кропивницком радушно встретит кандидатов на дебаты. Все стороны будут довольны. И возможно спасем нашу команду! Welcome господа, Петр Порошенко, Зе! Команда на Зирку в Кропивницкий», - сказал чиновник.