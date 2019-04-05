Аналитики назвали два сценария Кремля на выборах в Украине

Кремль категорически не устроит вариант переизбрания президента Петра Порошенко на выборах в Украине на второй срок, а вот к кандидатуре Зеленского на посту украинского президента в Москве относятся лояльно.

Об этом сообщается в материале на сайте аналитического центра Jamestown.

Так, центр приводит заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в ходе избирательной кампании, когда он грозил Украине развалом в случае продолжения президентства Порошенко.

"Если Порошенко останется у власти путем массовых фальсификаций… Восстановить отношения с Россией будет невозможно, а кризис в Украине ухудшится, и страна может распасться", - говорил российский чиновник.

Аналитики отметили и возросший уровень критики и информационных атак против Порошенко со стороны России в начале весны, основной месседж в которых, что Украиной якобы "руководят американцы из Вашингтона", а Порошенко – "их пешка".

В Jamestown уточнили, что одним из последних значительных шагов, который укрепил Кремль в его стремлении сместить Порошенко стало принятие правок в Конституцию Украины относительно интеграции страны в ЕС и НАТО. В Москве посчитали этот шаг окончательным доказательством намерений США по превращению Украины в "свою оперативную базу".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тогда сказал, что правки в украинскую Конституцию являются "провокацией, направленной на уничтожение Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе".

В то же время президент Порошенко считает, что "нарушил российский сценарий выборов", когда сумел пройти во второй тур. Однако, как отмечают американские аналитики, президента РФ Путина вполне устроили результаты голосования и теперь, по словам российского сенатора Игоря Морозова, Путин "готов поговорить с Зеленским". Тот, в свою очередь выразил некую солидарность с Москвой относительно евроинтеграционных правок в Конституции, назвав их частью избирательной политики Порошенко, и предложил провести всенародный референдум, чтобы "люди сами решили" вопрос. В Jamestown такого рода плебисцит считают лазейкой для возможного отказа Украины от интеграции в НАТО.

Также эксперты отмечают, что у России в арсенале два возможных сценария на украинские выборы – "временный союз" Коломойского, Зеленского и Путина в стремлении устранить Порошенко или же непризнание результатов украинских выборов в случае победы действующего президента.

Jamestown обращает внимание и на эскалацию ситуации в Черном море. 28 марта в водоем вошла 2-я постоянная морская группа НАТО для проведения учений с Грузией и Украиной, а до этого Россия провела военные игры в Черном море для подготовки к нападению, высадке и захвату "иностранных морских судов", которые могут попытаться войти в Керченский пролив. Российский генерал-полковник Владимир Шаманов тогда публично заявил, что "российские войска готовы дать отпор судам НАТО, используя большую военную силу, если те попытаются приблизиться к проливу".

В центре резюмируют, что напряжение перед выборами нарастает не только в самой Украине, но и вокруг нее.