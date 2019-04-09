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Советник Авакова рассказал, чего ожидать после выборов в случае избрания президентом Зеленского

вторник, 09 апреля 2019, 08:41

Ожидать быстрых назначений или реформ в случае избрания президентом Владимира Зеленского до выборов в Верховную Раду не стоит – у будущего президента нет поддержки в парламенте, а его команда еще в процессе формирования.

Таким мнением в интервью для Politeka поделился народный депутат от фракции "Народный фронт", советник министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко.

"Как только увидели, что Зеленский побеждает, то конечно вокруг самого рейтингового кандидата в президенты скопилось огромное количество людей, которые, мягко говоря, не соответствуют высоким моральным принципам. Это уже задача команды кандидата – дать оценку тем или иным личностям... Будут и ошибки с назначениями, конечно, он будет кого-то назначать и станет известно, что у этого человека куча скелетов в шкафу. Не бывает политиков, которые не ошибаются", - отметил депутат.

Геращенко отметил, что в случае избрания Владимира Зеленского, он сможет заступить на пост лишь летом, после истечения срока президентства Петра Порошенко. Однако и это не главная проблема, ведь с большой вероятностью, по мнению депутата, работа Верховной Рады будет практически заморожена - впереди каникулы, а затем политсилы войдут в фазу предвыборной борьбы.

"Если Владимир Зеленский станет президентом, то инаугурация пройдет только 6 июня. Должны истечь ровно 5 лет срока полномочий Петра Порошенко. Работы парламента останется на месяц, а потом Рада уходит на каникулы. А сентябрь-октябрь – это уже избирательная кампания. Сказать, что президент Зеленский много успеет сделать до новых выборов – в Раду, я бы не стал. Я бы не стал ожидать, что в первые несколько дней Зеленский достанет волшебную палочку и страна начнет меняться", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 3 апреля Центризбирком завершил подсчет голосов по итогам первого тура выборов. Согласно официальным данным, голоса распределись таким образом: Владимир Зеленский - 30,24%, Петр Порошенко - 15,95%, Юлия Тимошенко - 13,39% и т.д. Таким образом, поддержка действующего президента упала ниже "психологической отметки", а кандидат Зеленский получил над ним двукратное преимущество.

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