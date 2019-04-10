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Ни копейки: Порошенко сделал заявление о стоимости анализов VADA

среда, 10 апреля 2019, 17:48

Президент и кандидат на выборах Петр Порошенко не платил представителям антидопинговой организации волонтеров VADA за сдачу анализов.

Об этом сам он заявил в ходе брифинга для прессы на НСК "Олимпийский".

"Я за это не платил и сколько стоят они, я не знаю", - уточнил президент.

Также он отметил, что журналистам следует уточнить стоимость сдачи анализов у самих экспертов организации.

"Вы можете точно спросить это у экспертов, если они будут иметь возможность на это ответить", - добавил Порошенко.

Не исключено, что за проведение анализов и визит экспертов заплатил Владимир Кличко, который и выступил с это инициативой.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", где сдал анализы представителям антидопинговой организации волонтеров VADA, которых пригласил экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

До этого Кличко призвал кандидатов в президенты сдать анализы перед вторым туром выборов в VADA. В администрации президента посчитали, что речь идет о WADA - всемирном антидопинговом агентстве (организация, которая по результатам проверок отстраняла российских спортсменов от соревнований за употребление допинга – "Апостроф"), о чем президент Порошенко сообщил для СМИ.

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