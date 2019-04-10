Порошенко приказал СБУ проверить Медведчука: что известно

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко обратился в Службу безопасности для проверки кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Об этом Порошенко заявил в эфире Радио НВ.

"Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина. Мотивация, для чего это было, то что это был единственный канал связи с Путиным, который оказался неэффективным", — сказал он.

В частности, Порошенко просит проверить целесообразность участия Медведчука в составе гуманитарной группы для освобождения украинских заложников в России.

По мнению Порошенко, у Медведчука была одна функция, которая касалась именно освобождения заложников, находящихся на оккупированных территориях и в российских тюрьмах.

"Последний раз это произошло в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя", — добавил президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее Медведчук сделал сенсационное заявление об автономии ЛНР-ДНР.