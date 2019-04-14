У Порошенко рассказали, к чему он готовится в случае победы Зеленского

Стало известно, какие дальнейшие планы президента Украины и кандидата на этот пост Петра Порошенко, если на выборах победит второй кандидат Владимир Зеленский.

Об этом "Апострофу" рассказал собеседник, который находится в окружении главы государства, на условиях анонимности.

"Мы готовимся к парламентским. Будет создаваться новая политическая сила. Порошенко с БПП не пойдет", - отметил собеседник.

Напомним, в сети активно обсуждают предстоящий второй тур президентских выборов в Украине, а в частности его фаворита - Владимира Зеленского.

Как ранее сообщал "Апостроф", политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, что на фоне Владимира Зеленского, который, вероятно, займет пост главы государства, Юлия Тимошенко станет самым сильным игроком.

Также эксперт озвучил главную мощь кандидата в президенты Владимира Зеленского.