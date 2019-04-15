Убийство из мотивов мести: у Авакова заявили о возможном покушении на кандидата в президенты

В понедельник, 15 апреля, полицией в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в президенты Украины была задержана группа лиц готовящих убийство из мотивов мести.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник министра МВД Антон Геращенко.

«Эта группа переоборудовала джип Тойота «Прадо» под своеобразную «тачанку», установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемёт ДШК, убойная дальность которого составляет более 3 - х километров», - пишет Геращенко.

По его данным, преступники затаились в лесу, рядом с дорогой, которая ведёт из посёлка Ивановичи коттеджного посёлка «Перлина Італії».

«Уголовный розыск и спецподразделение полиции КОРД провели на отлично спецоперацию с применением табельного оружия, задержали троих опасных бандитов и сберегли жизни людей», - сообщает Геращенко.

Полицией проверяется информация о том, почему эта группа вооруженная крупнокалиберным пулемётом находилась в непосредственной близости к коттеджному посёлку в котором проживает Владимир Зеленский.

На карте отмечено место, в котором была задержана группа бандитов - пулемётчиков.