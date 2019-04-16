Как украинцы уничтожали бюллетени на выборах: подробности

Стало известно, сколько бюллетеней признали недействительными по результатам выборов Президента Украины в первом туре выборов, 31 марта 2019 года.

Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"По нашим подсчетам, по результатам выборов 31 марта 224 тыс. 600 бюллетеней признаны недействительными", - сказала она.

По его словам, изготовление бюллетеней - "это и большой труд многих людей, и деньги".

"Если порча бюллетеня - это ваша позиция относительно того или иного кандидата, фамилия которого опубликовано в этом избирательном бюллетене, то ни выбирайте этого кандидата. Но не надо приходить на участок и рисовать на этом бюллетене все, что угодно. А рисовали на очень неуместные вещи. Кстати, даже резали бюллетени, ели", - добавила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что избиратель не имеет права демонстрировать свой выбор в помещении избирательного участка, а рассказать по собственному желанию о своем волеизъявления он может за ее пределами волонтерам, которые собирают данные для экзит-полов.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев удивил бюллетень на выборах президента.