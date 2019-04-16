Суд обязал НАБУ открыть дело против Зеленского

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить дело в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты государственных средств, постановление суда об этом передал в НАБУ глава общественной организации "Украинский самозахист" Александр Дудка.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы обратились в суд и получили решение, которое сейчас передано в НАБУ. Этим постановлением следователь судья Соломенского райсуда постановил внести данные в ЕРДР по факту растраты государственных средств", - сказал он.

Как отметил общественный активист, основатель ООО "Киноквартал" Владимир Зеленский получил от Государственного агентства по вопросам кино часть средств, которые были потрачены на съемки фильма "Я, ты, он, она". Согласно законодательству, этот фильм должен быть снят на украинском или крымскотатарском языках. Вместо этого он был полностью русскоязычным. Таким образом, по мнению общественных активистов, в этом есть признаки уголовного преступления - растраты государственных средств.

Александр Дудка рассказал, что по данному факту он обращался в правоохранительные органы еще в январе текущего года. Потом его обращение было перенаправлено в НАБУ, которое проигнорировало заявление. После этого, он обратился в Соломенский райсуд, который и обязал НАБУ открыть дело по факту растраты государственных средств.

До этого, в начале марта директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Бюро не расследует дел, в которых фигурируют кандидаты на пост президента.