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Порошенко пришел на публичную дискуссию на ТВ: онлайн трансляция

среда, 17 апреля 2019, 14:50
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В среду, 17 апреля, в 14:00 президент Украины Петр Порошенко пришел на "UA:Суспільне мовлення" на дискуссию с экспертами и представителями общественных организаций.

Об этом сообщает "UA:Суспільне мовлення".

В студии проходит публичная дискуссия представителей внепартийной инициативы "Избирательная Совет UA" и коалиции общественных организаций Реанимационное Пакета Реформ. К дискуссии также присоединился кандидат в президенты Украины Петр Порошенко.

Отмечают, что были приглашены оба кандидата на пост главы государства, которые прошли во второй тур. Однако откликнулся только один - Порошенко.

В эфире рассматриваются такие вопросы:

1. Стратегия безопасности и обороны Украины, видение ее реализации.

2. Стратегия внешней политики Украины, задача Президента в ее реализации.

3. Видение путей экономического развития Украины и искоренения экономических и институциональных предпосылок коррупции.

4. Роль Президента в конституционной модели власти и осуществления им своих полномочий.

5. Гуманитарная политика: роль Президента в укреплении национальной консолидации страны.

Как сообщал "Апостроф", появилось заявление НСК "Олимпийский" о том, что кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский договорились об аренде стадиона с 9:00 до 00:00 в пятницу, 19 апреля.

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