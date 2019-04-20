Чупакабра идет в президенты: соцсети взорвала смешная история о выборах в Украине в 2024 году

Известный писатель Павел Коробчук написал небольшое юмористическое эссе на тему возможного сценария выборов в 2024 году по мотивам избирательной кампании перед президентскими выборами-2019.

Рассказ в качестве поста он выложил у себя на странице в Facebook.

В прогнозе Коробчука Владимир Зеленский является действующим президентом, который вышел во второй тур выборов, и в соперники ему достается некая Чупакабра – существо, которое вообще не умеет говорить, а коммуницирует с избирателями и соперником с помощью аудиозаписей со звуками природы.

Под постом за пару дней набралось больше 1200 лайков, больше 200 комментариев и почти полтысячи репостов. Пользователи в соцсетях отреагировали на пост с юмором и оставили остроумные комментарии.

"Чупакабра - наш кандидат! Эти лапы ничего не крали. Даже кролики и козы, чью кровь он пил, были отданы ему избирателями. За всю свою жизнь кандидат Чупакабра ни выпил ни капли крови народа, в отличие от своего оппонента! Он готов сдать анализы и доказать это!".

"Президентом в 2024 будет Молода вовчиця".

"Это невероятно! Саркастическая утопия в стиле Леся Подервянского".

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что кандидаты не смогли договориться о своих шоу на стадионе и установили сразу две сцены с возможностью вести две параллельных телетрансляции.