Стало известно, о чем Трамп говорил с Зеленским по телефону

Президент США Дональд Трамп, поздравляя по телефону Владимира Зеленского с победой на выборах, заявил, что США и дальше будут поддерживать Украину в желании вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии", - написал он.

Кроме того, он также поблагодарил действующего президента Петра Порошенко за "его смелость управлять Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам и принятие воли украинского народа".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто уже поздравил Зеленского с победой на выборах.