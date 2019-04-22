RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 апреля

04:49
Официальные результаты выборов - обработано более 70% (обновляется)
04:41
Стало известно, о чем Трамп говорил с Зеленским по телефону
04:17
Стало известно о главной проблеме с объявлением результатов выборов в Украине
03:34
Сети впечатлило шедевральное фото "русского мира" на Донбассе
03:34
Нападение на копа в центре Киева: данные об автоворе и видео с моментом угона
03:03
ЦИК обработала 50%: Зеленский побеждает с фантастическим отрывом
02:44
В полиции рассказали подробности нападения на копа в Киеве: фото и видео
02:15
Кто уже поздравил Зеленского с победой на выборах (список обновляется)
02:04
ЦИК обработала более 30% бюллетеней: какой разрыв между Зеленским и Порошенко
01:17
Популярный у украинцев летний курорт засыпало снегом: впечатляющие фото и видео
01:07
Новую серию "Игры престолов" слили в сеть за несколько часов до премьеры
00:38
Трамп срочно позвонил Зеленскому
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, о чем Трамп говорил с Зеленским по телефону

понедельник, 22 апреля 2019, 04:41
переглянути новину українською

Президент США Дональд Трамп, поздравляя по телефону Владимира Зеленского с победой на выборах, заявил, что США и дальше будут поддерживать Украину в желании вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии", - написал он.

Кроме того, он также поблагодарил действующего президента Петра Порошенко за "его смелость управлять Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам и принятие воли украинского народа".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто уже поздравил Зеленского с победой на выборах.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: