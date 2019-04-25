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"Троянский конь" для Зеленского: в России указали на двойную хитрость Путина

четверг, 25 апреля 2019, 21:42
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Указ об упрощенной выдаче паспортов РФ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, позволяет подложить Владимиру Зеленскому "троянского коня", касающегося голосования на выборах жителей оккупированного Донбасса.

В подробностях об этой ловушке в колонке на "Апострофе" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Указом про гражданство Путин делает смелый предполитический ход: "Будет много русских, но вы же демократы — должны их принять. Вы же сами хотите вернуть Донбасс". Путин в этого троянского коня уже загнал несколько сотен (а скоро и десятков тысяч людей) с российскими паспортами. Также он получает очевидный бонус в виде 2,5-3 млн голосов, потому что жители оккупированных территорий так или иначе будут голосовать на украинских выборах по российскому сценарию — по крайней мере в течение ближайших 5-10 лет за "Киев" там голосовать не будут. И никто вам никогда не скажет, сколько там избирателей и как они голосовали, потому что никакой независимый контроль будет невозможен. А на российских он будет получать голоса в свою пользу, потому что они — также граждане России. Все это очевидно в пользу путинской вертикали и во вред Украине", - уверен он.

По мнению политолога, то, что Путин сделал ход конем этим упрощением получения гражданства, сразу же обставляет обещание Зеленского закончить войну на Донбассе рядом условий.

"Цель Путина понятна: втюхать Украине Донбасс обратно. Если это случится, это будет регион в составе Украины, но с таким объемом полномочий, объемом автономии, что он будет по сути российским регионом. И что в этой ситуации делать Зеленскому? Путин зафиксировал свою позицию по Донбассу. Ничего нового и удивительного — та же ситуация, что и с Приднестровьем", - добавил Орешкин.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Путин сделал ход конем на Донбассе: чем ответит Зеленский.

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