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Партия "Батькивщина" с политсилой Зеленского получат большинство в Раде - прогноз эксперта

пятница, 24 мая 2019, 15:58
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Партия "Батькивщина" в данный момент является главной политической силой, которая может составить коалицию в новом парламенте с партией президента Владимира Зеленского "Слуга народа", поскольку по прогнозам именно она займет второе место на досрочных парламентских выборах.

Об этом заявил эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко в ходе презентации "Досрочные выборы – основная интрига и главные соперники" в "Интерфакс-Украина".

В то же время лидер партии Юлия Тимошенко, по мнению аналитика, в условиях сложной экономической ситуации является наиболее оптимальным кандидатом на роль главы правительства.

"Объективно следовало бы назначать Тимошенко премьером прямо сейчас. С 1 июля в два раза повышаются цены на электроэнергию, а с 1 июня повышаются цены на газ. Спрогнозируем, как вырастут цены на продукты, транспорт и другие услуги. Что делать с МВФ? Все помнят, что у нас в этом и следующем году самые высокие выплаты по заимствованиям. В связи с этим "Батькивщина" остается серьезным балансиром, который может государственный корабль удержать от развала", - сообщил он.

Константин Матвиенко напомнил, что глава "Батькивщины" уже была премьер-министром в кризисный 2008 год и тогда правительству удалось удержать экономику от дефолта.

"Тимошенко является для Зеленского природным союзником, а "Батькивщина" ответственная и государственная партия, она будет пытаться удержать систему, чтобы обеспечить нам нормальную жизнь. Думаю, Тимошенко готова взять ответственность и как в 2008 году протянуть страну через шторм", - отметил эксперт.

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